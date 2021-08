Attualità

Covid Ragusa, 2173 positivi e un morto in ospedale Covid Ragusa, 2173 positivi e un morto in ospedale

Ancora un morto e ancora positivi al Covid in aumento in provincia di Ragusa. 21 AcateIn totale, oggi 14 agosto, i positivi al virus Covid sono 2173 di cui 2084 in isolamento domiciliare, 63 ricoverati in ospedale, 11 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 15 nella Foresteria. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa nel bollettino dell’Asp di Ragusa:21 Acate28 Chiaramonte Gulfi239 (-2) Comiso11 (-2) Giarratana67 (+4) Ispica201 (+9) Modica1 Monterosso120 (-2) Pozzallo292 (-6) Ragusa107 (-7) Santa Croce Camerina125 (-2) Scicli868 (+17) Vittoria I guariti sono 13.472 e i morti 290. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 92 anni di Vittoria morto al pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. In aumento anche i ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria: al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono: 17ricoverati nel reparto di Malattie Infettive (16 residenti e 1 fuori provincia) e 7 in Rianimazione (tutti residenti) e 19 in area grigia (15 residenti e 4 fuori provincia), 1 in rianimazione all’Ismett di Palermo e 19 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 18 in area Covid e 2 in isolamento nel reparto di Ortopedia (tutti residenti). Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 14 agosto, i dei test Covid: 172.230 tamponi molecolari, 32.440 test sierologici, 408.239 test rapidi per un totale di 612.909.

Ancora un morto e ancora positivi al Covid in aumento in provincia di Ragusa. 21 AcateIn totale, oggi 14 agosto, i positivi al virus Covid sono 2173 di cui 2084 in isolamento domiciliare, 63 ricoverati in ospedale, 11 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 15 nella Foresteria. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa nel bollettino dell’Asp di Ragusa:

21 Acate

28 Chiaramonte Gulfi

239 (-2) Comiso

11 (-2) Giarratana

67 (+4) Ispica 201 (+9) Modica

1 Monterosso

120 (-2) Pozzallo

292 (-6) Ragusa

107 (-7) Santa Croce Camerina

125 (-2) Scicli

868 (+17) Vittoria I guariti sono 13.472 e i morti 290. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 92 anni di Vittoria morto al pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. In aumento anche i ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria: al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono: 17ricoverati nel reparto di Malattie Infettive (16 residenti e 1 fuori provincia) e 7 in Rianimazione (tutti residenti) e 19 in area grigia (15 residenti e 4 fuori provincia), 1 in rianimazione all’Ismett di Palermo e 19 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 18 in area Covid e 2 in isolamento nel reparto di Ortopedia (tutti residenti). Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 14 agosto, i dei test Covid: 172.230 tamponi molecolari, 32.440 test sierologici, 408.239 test rapidi per un totale di 612.909.