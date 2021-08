Shakespeare, Pirandello e MoliÃ¨re al Castello di Donnafugata di Ragusa

Appuntamenti

Shakespeare, Pirandello e Molière al Castello di Donnafugata di Ragusa

RAGUSA – Si avvicina una lunga carrellata di appuntamenti con il grande teatro. La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa si prepara a tornare in scena, dopo qualche giornata di stop, terminate le prime date estive del cartellone Palchi Diversi Estate al Castello. Dal 20 al 22 agosto sarà l’amore osannato da Shakespeare a incantare il Castello di Donnafugata. Gli attori ragusani, diretti da Vittorio Bonaccorso, proporranno infatti l’intenso Con le Ali dell’amore che torna in scena dopo il grandissimo successo dello scorso anno. Tratto dai 154 sonetti e dalle maggiori opere di Shakespeare, lo spettacolo canterà dell’amore e non solo, commuoverà, emozionerà, attraverso un dialogo di parole e musica che ciascun spettatore intesserà nel proprio intimo.I personaggi shakespeariani si ritroveranno per una danza di sentimenti impreziosita dai bellissimi sonetti cantati del maestro Pietro Cavalieri. Sul palco gli attori Vittorio Bonaccorso, che appunto cura anche la regia, le scene e le scelte musicali, Federica Bisegna, che firma anche i costumi, e Giuseppe Arezzi, Alessio Barone, Sofia La Rosa, Benedetta D’Amato, Federica Guglielmino, Alessandra Lelli, Lorenzo Pluchino, Mario Predoana. Dal 24 al 26 agosto appuntamento poi con lo spettacolo I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello: profondo, denso, emozionante. Il pubblico del Castello di Donnafugata avrà la possibilità di tornare a gustare una nuova produzione 2021 della compagnia che alle sue prime date di fine luglio ha ottenuto uno straordinario successo.Infine, chiude questa lunga sequenza di serate insieme agli attori iblei e al loro talento lo spettacolo L’Avaro di Molière in cartellone dal 27 al 29 agosto. Si tratta anche in questo caso di una nuova produzione 2021 che nel fine settimana di debutto dello scorso luglio ha incassato lunghi applausi e ovazioni dalla platea in sold out per tutte le date. L’appuntamento è sempre al Castello di Donnafugata, ore 21.00.

