A Milo festa folk di Ferragosto

Notte Folk domenica 15 agosto, a partire dalle ore 21.30, all’Anfiteatro “Lucio Dalla” di Milo con la Sicily Folk Orchestra evento che fa parte del Sicily Folk Fest, ottava edizione della rassegna itinerante in varie piazze siciliane, organizzata dall’associazione Tamburo di Aci, con la direzione artistica di Davide Urso, dedicata alle migliori esperienze musicali del nuovo folk e della world music Made in Sicily. La Sicily Folk Orchestra è un’orchestra popolare nata con l'intento di riscoprire, riproporre e promuovere le tradizioni musicali siciliane, rigenerando e valorizzando il repertorio della musica popolare dell’Isola. La Sicily Folk Orchestra, infatti, nasce nel 2019 per riscoprire, riproporre e promuovere le tradizioni musicali siciliane collocandole in un contesto pienamente attuale e moderno, rigenerando e valorizzando il repertorio della musica popolare della Sicilia portandolo nelle piazze, nei teatri e nei festival di world music di tutto il mondo.L’ensemble - composto da Davide Urso, direttore artistico, tamburello, mandolino e marranzano; Simona Sciacca, voce e tamburello; Mimì Sterrantino, voce, chitarra acustica e chitarra battente; Valentina Balistreri, voce e danze; Giampaolo Nunzio, voce, fisarmonica, zampogna, friscalettu, flauti di canna e bouzouki; Carmelo Siciliano, mandolino e bouzouki; Francesco Frudà, chitarra elettrica; Pier Paolo Alberghini contrabbasso e Alessio Carastro batteria e percussioni - approfondisce l’analisi del repertorio dei canti popolari siciliani ampiamente conosciuti all’estero, evidenziandone le caratteristiche e le peculiarità legate al territorio e alla lingua. Questi brani sono stati raccolti nel disco “Sicily songs”, recentemente uscito. Il disco, prodotto artisticamente da Davide Urso e Mario Gulisano, missato e masterizzato da Ottavio Leo, ha la produzione esecutiva dell’associazione culturale Il Tamburo di Aci.Dal vivo la Sicily Folk Orchestra esegue i brani del disco e non solo, canzoni della memoria collettiva siciliana, come “Si maritau Rosa”, “Vitti ‘na crozza”, “A luna ammenzu o mari”, “Lu marranzanu”, “Cu ti lu dissi”, “Lu sciccareddu”, “Comu si li cugghieru li beddi pira” e molte altre ancora. La Sicily Folk Orchestra è quindi una “concept band” allargata, con focus sulla Sicilia, i suoi ritmi, i suoi canti, spesso elaborati attraverso i suoni degli strumenti tradizionali di zampogna, marranzano, tamburello, mandolino, organetto e friscalettu, con un suono che si rinforza e si arricchisce anche grazie all’utilizzo di strumenti moderni come chitarra elettrica, contrabbasso, batteria, flauti.

