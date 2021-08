Sicilia

Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni dopo Pozzallo a Lampedusa

“Dopo Pozzallo e Taranto sabato 14 agosto visiterò l’Hotspot di Lampedusa e con l’occasione ringrazierò i poliziotti e tutte le Forze dell’Ordine che sono in prima linea nel centro di sbarco e di primo soccorso per migranti più caldo e complesso d’Italia e d’Europa. Voglio portare la mia solidarietà e la mia gratitudine agli uomini e donne in divisa per lo straordinario lavoro svolto quotidianamente in silenzio con professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio in un contesto di estrema difficoltà e rischio. Chi sbarca a Lampedusa sbarca in Europa: la Sicilia e l’Italia non possono essere lasciate sole dalle Istituzioni Europee ad affrontare l’emergenza sbarchi sempre più un problema per il nostro Paese e per quelli che si affacciano sul Mediterraneo “. Lo dichiara in una nota Nicola Molteni sottosegretario all'Interno.

