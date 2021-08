Vinicio Capossela Ã¨ pazzo di Gioia al Caro Melo di Donnalucata

Attualità

Vinicio Capossela è pazzo di Gioia al Caro Melo di Donnalucata

Vinicio Capossela è pazzo di Gioia al Caro Melo di Donnalucata. Il famoso cantautore e scrittore italiano si è concesso un giorno di relax a Donnalucata, frazione balneare del litorale sciclitano.Dopo un bagno nel mare dei Micenci si è concesso una serata in compagnia dell'amico Carmelo Chiaramonte, famoso chef e titolare dell'Hosteria Caro Melo a Donnalucata. Capossela si trova in provincia di Ragusa per un concerto al Castello di Donnafugata. Il noto cantautore nel 2004 in occasione della Pasqua ha tenuto un concerto a Scicli e dopo aver visto la festa del Cristo Risorto Uomo Vivo, ha realizzato una canzone "L'uomo vivo -Inno alla Gioia".

