Covid Ragusa, 2158 positivi e altro decesso: morta donna di Vittoria

Attualità

Positivi al coronavirus ancora in aumento e altro decesso per Covid in provincia di Ragusa. Si tratta di una donna di 68 anni di Vittoria morta al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. La 68enne non era vaccinata. In totale, oggi 13 agosto, i positivi al virus Covid sono 2158 di cui 2075 in isolamento domiciliare, 58 ricoverati in ospedale, 10 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 15 nella Foresteria. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa nel bollettino dell’Asp di Ragusa:21 Acate28 (-1) Chiaramonte Gulfi241 (+15) Comiso13 Giarratana63 (+3) Ispica192 (+11) Modica1 Monterosso122 (+3) Pozzallo302 (-14) Ragusa114 (-14) Santa Croce Camerina127 Scicli851 (+39) VittoriaI guariti sono 13.329 e i morti 289. Stazionari i ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria: al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono: 17ricoverati nel reparto di Malattie Infettive (16 residenti e 1 fuori provincia) e 8 in Rianimazione (7 residenti e 1 fuori provincia) e 15 in area grigia (13 residenti e 2 fuori provincia), 1 in rianimazione all’Ismett di Palermo e 17 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 16 in area Covid e 1 in isolamento nel reparto di Ortopedia (tutti residenti). Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 13 agosto, i dei test Covid: 171.557 tamponi molecolari, 32.356 test sierologici, 407.232 test rapidi per un totale di 611.145.

21 Acate

28 (-1) Chiaramonte Gulfi

241 (+15) Comiso

13 Giarratana 63 (+3) Ispica

192 (+11) Modica

1 Monterosso

122 (+3) Pozzallo

302 (-14) Ragusa

114 (-14) Santa Croce Camerina

127 Scicli

851 (+39) Vittoria I guariti sono 13.329 e i morti 289. Stazionari i ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria: al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono: 17ricoverati nel reparto di Malattie Infettive (16 residenti e 1 fuori provincia) e 8 in Rianimazione (7 residenti e 1 fuori provincia) e 15 in area grigia (13 residenti e 2 fuori provincia), 1 in rianimazione all’Ismett di Palermo e 17 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 16 in area Covid e 1 in isolamento nel reparto di Ortopedia (tutti residenti). Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 13 agosto, i dei test Covid: 171.557 tamponi molecolari, 32.356 test sierologici, 407.232 test rapidi per un totale di 611.145.