Fognini eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Toronto

TORONTO (CANADA) - Fabio Fognini si è arreso al secondo turno del ’’National Bank Open’’, quinto torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 2.850.975 dollari, in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. Il tennista ligure, numero 36 del mondo, ha ceduto di fronte al russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking Atp e quarta forza del torneo, col punteggio di 7-6 (4) 6-3, in circa un’ora e mezza di gioco.Tutti eliminati dunque gli italiani in gara: erano usciti in precedenza anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

