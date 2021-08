Caldo record nel Siracusano, quasi 49 gradi

Sicilia

Siracusa - Temperature roventi al Sud, in particolare in Sicilia. In contrada Monasteri a Floridia, nel Siracusano, alle ore 13.14 di oggi sono stati toccati i 48,8°C. A riferirlo il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano. Se il dato verrà validato, potrà diventare il valore più alto registrato sul continente europeo, battendo il precedente record di 48°C misurato ad Atene nel luglio 1977, e superando il record di 48.5° C fatto segnare però da una stazione non ufficiale a Catenanuova (Enna) nell’agosto del 1999.

