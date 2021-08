Salute e benessere

Dieta dell’ananas di agosto: ecco come perdere peso subito. La dieta dell’ananas di agosto è una dieta drenante e purificante che aiuta a perdere peso subito. La dieta dell’ananas di agosto è molto facile da seguire ma può essere seguita per pochi giorni.Dieta dell’ananas di agosto: proprietà, calorie e benefici dell’ananasL’ananas da sempre è nota perché contiene poche calorie. L’ananas ha 50 calorie per 100 grammi. E’ ricco di potassio e bromelina e il suo basso apporto calorico unito alle sue qualità drenanti e depurative rende l’ananas brucia grassi tra più potenti in assoluto! In particolare la bromelina, contenuta nel gambo ananas, presenta eccellenti effetti digestivi ed è nota per le sue proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antitrombiniche, anticoagulanti che la rendono un vero concentrato di benessere per chi riesce ad inserirla nel proprio quotidiano. Insomma, l’ananas fa dimagrire ed è per questo che viene usato come base per i più efficaci centrifugati per dimagrire.Dieta dell’ananas di agosto: come funziona?Come sempre una dieta fai da te, soprattutto se breve, non può garantire risultati su coloro che hanno molto peso da perdere. Noi, come sempre, invitiamo i nostri lettori a rivolgersi ad un medico o a un nutrizionista prima di intraprendere qualsiasi decisione in materia alimentare. A parte questo, la dieta dell’ananas funziona in tutti quei casi di sovrappeso associato a ritenzione idrica. Questo per le proprietà del nostro magico frutto e in particolare, per il suo contenuto di bromelina.Dieta dell’ananas di agosto: come perdere peso subito in 3 giorniDieta dell’ananas: menù primo giornoColazione: due fette biscottate integrali; due fette di ananasPranzo: zucchine al vapore, 150 grammi di petto di pollo grigliato, due fette di ananasCena: insalata verde, 200 grammi di salmone alla griglia, due fette di ananasDieta dell’ananas: menù secondo giornoColazione: uno yogurt greco magro, due cracker integrali, due fette di ananasPranzo: 150 grammi di filetto di vitello alla griglia, due fette di ananasCena: 200 grammi di tacchino grigliato, verdure al vapore, due fette di ananasDieta dell’ananas: menù terzo giornoColazione: due fette di pane integrale tostato, due fette di ananas.Pranzo: maxi insalata di tonno al naturale con pomodori e altre verdure, due fette di ananasCena: cavolfiore o broccoli al vapore, 200 grammi di merluzzo al forno, due fette di ananasCome sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.

