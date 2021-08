Dieta del limone, sgonfia pancia in 2 giorni: menÃ¹ facile

Salute e benessere

Dieta del limone, sgonfia pancia in 2 giorni: menù facile Dieta del limone, sgonfia pancia in 2 giorni: menù facile

Dieta del limone: sgonfia pancia in 2 giorni. La dieta del limone per sgonfiare la pancia dura 2 giorni. E’ una dieta efficace e depurativa, ideale in estate. Spesso la dieta del limone sgonfia pancia viene seguite nel weekend quando si è liberi dal lavoro e ci si dedica più tempo a se stessi.

Dieta del limone: proprietà benefiche del limone

Il limone è un prezioso agrume che ha circa 15 kcal per 100 gr. Il limone vanta un’ampia gamma di sostanze benefiche per l’organismo, quali oli essenziali, citrati, sali minerali e vitamine. Esistono vere e proprie terapie che lo vedono come protagonista. La più diffusa consiste nel bere a digiuno il succo di un limone diluito in un po’ di acqua tiepida almeno 30 minuti prima di colazione Dieta del limone: esempio menù da seguire per 2 giorni

Appena svegli: un bicchiere di succo di limone in acqua tiepida

Colazione: macedonia di frutti rossi, mela, pera, un pugno di mandorle tostate e succo di limone

Spuntino: succo di limone in acqua tiepida; una banana; una manciata di semi di zucca

Pranzo: insalata di fagioli o lenticchie lessati, condita con un cucchiaino d’olio e succo di limone

Spuntino: Succo di limone in acqua tiepida; verdure crude (ravanelli, sedano)

Cena: pesce magro alla griglia con verdure lesse