Salute e benessere

La fantastica dieta per perdere 2 kg in un giorno: come funziona. La fantastica dieta per perdere 2 kg in un giorno è la classica dieta a cui ci si affida quando si vogliono prendere dei chili all’ultimo minuto. Ma come funziona la fantastica dieta per perdere 2 kg in un giorno? Si tratta di una dieta di liquidi efficace che spinge il corpo a bruciare di più.La fantastica dieta per perdere 2 kg in un giorno: come funzionaLa dieta dei liquidi consiste nell’apporto di liquidi come succhi di frutta naturali e centrifugati di verdure e frutta, fonte di vitamine, sali minerali e fibre in una sola giornata. Alla base di questa dieta fast c'è l'obbligo a bere tanta acqua. L'elemento fondamentale per il corpo, per funzionare bene è l'acqua. Non bere a sufficienza crea uno shock al fisico che in carenza di liquidi si trova costretto a trattenerli da qualsiasi alimento (sano o non) che ingeriamo. Bisognerebbe avere quindi l'abitudine di bere (sempre) 2 lt di acqua al giorno.Se purtroppo ancora non hai capito l'importanza dell'acqua nell'alimentazione allora fai diventare "devo bere" il tuo mantra. Oltre alla borsa e alle chiavi della macchina la mattina prima di usicre ricorda sempre anche una bottiglietta d'acqua. Se bevi già 2 litri di acqua al giorno, puoi incrementare ulteriormente le dosi aggiungendo altri 2 o 3 bicchieri. Si possono bere fino a 4 lt di acqua al giorno ma è importante sapere che aumentare il consumo di acqua fino a raggiungere un livello considerato eccessivo è altrettanto dannoso per il corpo. Tra i possibili effetti indesiderati si possono includere alterazioni della normale routine diurna e notturna e malessere fisico. Nel consumo complessivo di liquidi puoi includere anche i succhi di frutta, il tè e le tisane.

