Ragusa Ibla, Chiavola (Pd): mancanza di decoro a due passi dal Duomo FOTO

Ragusa Ibla, Chiavola (Pd): mancanza di decoro a due passi dal Duomo. “Riguardo alla mancata scerbatura nella città antica, chiedo l’intervento dell’Amministrazione comunale perché in pieno agosto non è giusto farsi trovare in questo modo. E’ un’assurdità, una mancanza di rispetto nei confronti dei visitatori che ambiscono alla possibilità di potersi godere Ibla nella maniera migliore. E’ indispensabile predisporre un’azione di scerbatura in tempi rapidi, prima di Ferragosto”. E’ non solo amareggiato ma anche accorato l’appello che il capogruppo democratico al Comune di Ragusa, Mario Chiavola, rivolge all’amministrzione cittadina riferendosi allo stato generale di mancnaza di decoro in cui secondo lui versa il centro del quartiere barocco, ed in particolare proprio Piazza Duomo. Chiavola constata infatti “ci riempiamo la bocca di paroloni che riguardano il turismo e poi diamo l’impressione di non sapere neanche dove stia di casa se presentiamo la nostra città, soprattutto le mete turistiche, in queste condizioni” per poi passare ad una triste elencazione “dopo avere appurato le condizioni poco decorose in cui versano le scalinate che affiancano il Duomo, il largo Camarina, altre piccole stradine che sono tra le più battute dai visitatori alla ricerca di scorci suggestivi da immortalare”. Poi aggiunge “dovremmo essere inappuntabili e, invece ci presentiamo con la ricrescita dell’erba, così alta in alcuni casi da sembrare una pianta rigogliosa.E, si badi bene, il tutto a due passi da un monumento Unesco di grande prestigio come il Duomo o, in altre zone, pienamente alla vista di chi ci viene a trovare. Per non parlare dell’immondizia che fa capolino all’angolo di alcune strade. Ma questo è un altro discorso”. Da questa considerazioni nasce appunto la richiesta all’amministrazione di voler provvedere prima di ferragosto almeno alla scerbaura del quartire barocco méta di un grande afflusso di turisti. (da.di.)

