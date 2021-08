Avviso Comune Scicli: ridurre il consumo di acqua a Donnalucata

Economia

Avviso Comune di Scicli: invito a ridurre i consumi idrici a Donnalucata è in corso di riparazione un guasto al sistema fognario. In seguito a un guasto del sistema fognario di Donnalucata verificatosi stamani, e rispetto a cui gli operai del Comune stanno intervenendo celermente per il ripristino della condotta, si invitano i residenti a Donnalucata a non fare abuso dell’acqua potabile nelle prossime ore, vista la particolare situazione di sofferenza che si è verificata oggi. Seguono aggiornamenti.

