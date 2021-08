Grosso incendio tra Monterosso e Giarratana: in aiuto volontari di Modica VIDEO

Attualità

Grosso incendio tra Monterosso e Giarratana. In supporto alle squadre di vigili del fuoco sono intervenuti anche i volontari del Gruppo Comunale di protezione Civile di Modica. Lo ha annunciato il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post su facebook. "Anche i nostri volontari antincendio del Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli uomini della Avcm - scrive il sindaco di Modica -sono impegnati a combattere le fiamme che si stanno divorando una splendida area naturale tra Monterosso, Giarratana, San Giacomo e Montesano. La mano dell'uomo ancora una volta si macchia di un crimine orrendo. Bisognerebbe inasprire le pene a mio giudizio ancora troppo lievi per questo crimine.La distruzione della natura è un atto vile e stupido visto che ci viviamo tutti. Maledetti imbecilli!".

