Emergenza idrica a Scicli: divieti e orari

La Scicli è in piena emergenza idrica, scatta l'obbligo di dotare di serbatoi le abitazioni. A causa della straordinaria siccità che sta investendo il territorio siciliano ci troviamo ad affrontare un’importante crisi idrica. Sia il centro che le borgate della nostra città stanno facendo i conti con una carenza di acqua che ormai si protrae da diversi giorni, provocando notevoli disagi. Il Comune di Scicli ha già ordinato il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per fini irrigui, e a beneficio dei cittadini è a disposizione un’autobotte per rifornire i serbatoi delle abitazioni di quanti hanno necessità. Non tutti forse sanno che dotare la propria abitazione di serbatoio è un obbligo di legge, e in tal senso, se tutti provvedessero, le interruzioni di erogazione idrica peserebbero meno sulla collettività.Il Comune sta lavorando a un piano delle risorse idriche che permetta di superare l'emergenza e di affrontare in maniera organica il problema in futuro. È importante l’impegno di tutti noi, utilizzando con parsimonia e responsabilità il bene più importante che l’umanità possiede: l’acqua.Questi gli orari di erogazione dell'acqua potabile:Scicli zone alte e Jungi dalle 3 alle 6 e dalle 15 alle 18Scicli centro dalle 12-13, 17-20, 3-6Nel resto del territorio comunale, quindi nelle borgate, l'acqua è sempre erogata in pressione, tranne nei casi di chiusura dell'erogazione per abbassamento del livello di guardia dei serbatoi comunali.

