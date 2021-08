Cultura

La Lunetta del Berlon torna a splendere (in sicurezza) a Modica

La Lunetta del Berlon di Santa Maria di Betlem, appena restaurata in occasione del duecentesimo anniversario del completamento del prospetto esterno della chiesa (1821 – 2021) è ritornata a splendere. E da oggi lo farà in completa sicurezza grazie ai lavori di restauro e protezione che il Comune di Modica ha organizzato sotto l’egida della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Ieri pomeriggio è stata scoperta dopo l’attento restauro cui è stata sottoposta negli ultimi mesi, un restauro resosi necessario a causa delle condizioni in cui versava, vittima delle intemperie e dei vandali che rischiavano di pregiudicarne definitivamente la bellezza. “Ringrazio il dott. De Marco – commenta il Sindaco – per il supporto che continua a darci. Grazie a lui riusciamo a portare a termine tanti progetti in tempi celeri, ultimo, appunto, il restauro della Lunetta.Oltre a questo intervento abbiamo voluto sistemare la strada che passa dietro la Chiesa rifacendo la pavimentazione e mettendo la nuova illuminazione che arricchisce ancora di più il contesto. Continuiamo così nella nostra opera di recuperare e restituire alla comunità modicana piccoli ma significativi scorci della nostra Città”.

