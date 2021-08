Incidente sulla Modica-Scicli: auto contro un muro

Cronaca

Incidente stradale stamattina sulla Sp42, la Modica Scicli. Un’auto, una Ford Fiesta, guidata da una modicana per cause in corso di accertamento è finita contro un muro che costeggia la carreggiata in contrada Spana. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico veicolare. E’ da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Ingenti i danni all’auto.

