Attualità

Chiaramonte Gulfi, vietato ingresso in piazza senza green pass

Un cartello su una transenna che vieta il transito nella piazza del centro storico a chi non ha il green pass. E’ stato posizionato dall’amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi, piccolo centro collinare di quasi ottomila abitanti in provincia di Ragusa, per contrastare i contagi da Coronavirus. Così, almeno secondo quanto indicato in un cartello piazzato su una transenna, il sindaco Sebastiano Guerrieri ha pensato di sbarrare piazza Duomo. Non si tratta di un divieto per il transito delle auto, ma di un’ordinanza vera e propria. Per accedere nel Centro storico, occorre essere immunizzati. Serve il Green pass per potere attraversare il Duomo di Chiaramonte o l'esito del tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

