Allerta rossa per caldo a Ragusa: Ã¨ arrivato Lucifero

Anche a Ragusa, oggi 10 agosto, è allerta rossa per forti ondate di calore e caldo. E’ quanto si legge sul sito della protezione Civile della Sicilia. Ecco cosa prevede l’allerta rossa: sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione: si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio. Le previsioni meteo hanno annunciato nei giorni scorsi l’arrivo dell’anticiclone Lucifero con temperature africane fino a 50 gradi al Sud ed in particolare in Sicilia. Diverse le province con allerta rossa per caldo tra cui Ragusa.Caldo africano previsto anche per i prossimi giorni.

