Appuntamenti

Modica Summer Fest: Notte prima degli esami a Marina di Modica

Modica Summer Fest: Notte Prima degli Esami al drive in. Notte prima degli esami di Fausto Brizzi è il film che animerà martedi 10 agosto il drive in dell’Oasi dei Re. Il film del 2006 è stato un clamoroso successo al botteghino. Racconta i sogni e le speranze di un gruppo di liceali degli anni 80 alla vigilia dei tanto temuti esami di maturità. La proiezione comincerà alle 22:00, l’accesso alle auto sarà consentito a partire dalle 21:30 e fino all’inizio del film. Una volta cominciato non sarà consentito l’accesso di altre vetture per non disturbare gli spettatori. L’ingresso è gratuito.Potranno accedere solo 100 autovetture quindi sarà necessario prenotarsi inviando un messaggio whatsapp al numero 3204626686 indicando il nome e cognome di chi prenota e il numero di targa dell’auto che si utilizzerà per accedere al drive in. È obbligatorio disporre di un’autoradio perché l’audio del film verrà inviato attraverso una frequenza che verrà comunicata sul grande schermo prima dell’inizio della proiezione. In questo modo ognuno ascolterà il film all’interno del proprio abitacolo non disturbando le abitazioni vicine. In caso di vento l’organizzazione avrà cura di avvisare tutti i prenotati della sospensione della proiezione.

