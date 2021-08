Salute e benessere

Dieta depurativa di agosto: come funziona e cosa si mangia

La dieta depurativa di agosto è un dieta detox che consente di ridare benessere al corpo e drenare i liquidi in eccesso. La dieta depurativa inoltre aiuta anche a dimagrire qualche chilo.Ma cos’è la dieta depurativa di agosto?La dieta depurativa è un regime alimentare che aiuta il corpo a liberarsi da tossine e scorie. Seguire una dieta depurativa consentirà ai meccanismi di detossificazione del nostro corpo di funzionare meglio e ritrovare il giusto benessere.Essenzialmente per attuare una dieta detossificante è necessario adottare 3 regole:Ingerire alimenti di facile digestioneAlimenti poveri di grassiAlimenti con pochissime proteineAcqua, acqua e acquaDieta depurativa di agosto: essenziale per fegato e reni.Gli organi del nostro corpo deputati all’eliminazione delle tossine in eccesso sono il fegato e i reni.Soprattutto il fegato è quello che ha sofferto maggiormente gli sbafi alimentari.Quando il fegato viene sottoposto ad un lavoro extra, è tutta l’attività metabolica del nostro organismo a risentirne e a rallentare. In più quando il lavoro è troppo la sua capacità depurativa si satura e tutte le tossine rimangono in circolo in attesa di essere smaltite, provocando danni. Una dieta povera di grassi e di proteine consente al tuo fegato di mettersi in pari con il lavoro e a recuperare le sue scorte depurative. E’ necessario poi assumere dei cibi diuretici, che favorendo la diuresi riescono a eliminare le tossine in eccesso.Dieta depurativa di agosto: regole fondamentali: ecco cosa bereAcquaCentrifugati o frullatitisaneTutti rigorosamente non zuccheratiDieta depurativa di agosto: menù per dimagrireEcco una piccola dieta depurativa di 5 giorni, molto semplice e veloce da attuare.Generalmente tende a non far sentire molto il senso di fame, perché la verdura avendo un elevato apporto di fibre, induce un senso di sazietà precoce.Dieta depurativa di agosto: esempio menùDieta primo giornoColazione:100 gr di yogurt magro naturale, +1,5 cucchiai di semi di lino tritati, +2 frutti, +2 cucchiai di semi oleosiPranzo: Verdura cotta e cruda in quantità libere ( no pomodori), 40 gr di cereale integrale, 20 gr di legumi ( pesato a crudo), 2 cucchiai di olio extravergine di olivaCena: Verdura cotta e cruda in quantità libere ( no pomodori), 30 gr di cereale integrale, 2 cucchiai di olio extravergine di olivaDieta depurativa di agosto: secondo, terzo, quyarto e quinto giornoColazione: 100 gr di yogurt magro naturale, +1,5 cucchiai di semi di lino tritatiPranzo: Verdura cotta e cruda in quantità libere ( no pomodori), 40 gr di cereale integrale, 1.5 cucchiai di olio extravergine di olivaCena: Verdura cotta e cruda in quantità libere ( no pomodori), 30 gr di cereale integrale, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

