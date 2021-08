Politica

Centrodestra, Berlusconi: Faremo il partito unico

ROMA - ’’Ventisette anni di centrodestra, che si fondano su valori e programmi condivisi, non si cancellano perchè ci siamo divisi su una scelta specifica, per quanto importante. Il centrodestra, che io ho fondato, è scritto nel cuore degli italiani. Andremo uniti con un programma comune alle prossime elezioni, le vinceremo e governeremo bene per molti anni a venire’’. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista a La Stampa, sulla posizione contrapposta tra le forze di centrodestra nei confronti del Governo e le prospettive future. Quanto al partito unico del centrodestra, dice: ’’Sono decisamente ottimista. Nella mia vita ho realizzato molti progetti che tutti consideravano impossibili’’. Sulle defezioni da Fi e la necessità di una moratoria tra alleati, Berlusconi dice: ’’Ne ho parlato con Giorgia e con Matteo, e sono sicuro che episodi simili non si ripeteranno. Del resto, rispetto le decisioni di tutti, anche se non ho capito certe scelte.Forza Italia è l’unica forza politica davvero coerentemente liberale, cristiana, europeista, garantista. Siamo gli unici a batterci contro l’oppressione fiscale, l’oppressione burocratica, l’oppressione giudiziaria. Forza Italia ha una funzione essenziale non solo oggi ma soprattutto per il futuro, anche nel partito unico, quando nascerà’’.

