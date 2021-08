Cucina

Polpette di verdure al forno: ricetta facile

Polpette di verdure al fonro. Ecco una ricetta facile per preparare le polpetto al forno con bietole e patate. Le polpette al forno sono ideali anche per la pausa pranzo, come antipasto o contorno, sono appetitose e nutrienti. Ecco come prepararle in pochi semplici passaggi: iniziare la ricetta pulendo le patate e lessandole in acqua bollente. Una volta pronte, schiacciarle (insieme alla buccia) con l’aiuto di uno schiacciapatate fino a ridurle quasi in purea in un recipiente abbastanza capiente. Fare ammorbidire anche la bietola, lavandola e cuocendola in una pentola con coperchio, poi asciugare l’acqua in eccesso e frullarla con l’aiuto di un mixer. Nella ciotola dove già abbiamo posizionato le nostre patate, amalgamare bene uovo, sale, parmigiano e pangrattato, poi impastare fino ad ottenere il classico composto per delle polpette.Come prepartare le polpette al forno:Ora dare forma alle palline che andranno poi adagiate su una teglia dove avete riposto la carta da forno. In alternativa potete friggere le polpette in una padella con olio di semi. Poi adagiate le polpette su un piatto dove avete prima messo della carta assorbente per togliere l'olio in eccesso. per gustarle in modo perfetto vanno servite calde.

