Attualità

Il Covid 19 corre nel Ragusano, vicini a quota 2000: 3 morti non vaccinati

I dati dei positivi nel Ragusano cominciano a preoccupare seriamente così come i decessi. Tre i morti registrati in 48 ore. Si tratta di persone non vaccinate. La situazione in provincia di Ragusa preoccupa soprattutto in alcuni Comuni dove i contagiati sono aumentati vertiginosamente in pochi giorni. Vittoria ad esempio ha superato quota settecento mentre Ragusa supera i 300 contagi. Il virus corre anche in altri Comuni dove si era registrata una stasi nel numero per diverse settimane ma ora sono cominciati a risalire, vedi Pozzallo, Scicli, Modica e Comiso. L’appello è sempre lo stesso ovvero quello di sottoporsi al vaccino prima possibile, solo così si potrà ridurre la mortalità per coronavirus e il numero dei contagi.

