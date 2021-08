Politica

Green pass, Salvini: Abbiamo salvato agosto per milioni di famiglie Green pass, Salvini: Abbiamo salvato agosto per milioni di famiglie

FIRENZE - ’’Noi lavoriamo per salute e lavoro. Se fosse stato per qualcuno di sinistra ci sarebbe voluto il green pass per andare in bagno. Abbiamo salvato agosto, evitando problemi a milioni di famiglie, e abbiamo ottenuto la garanzia che tutti i bimbi a settembre andranno a scuola senza restrizioni. Contiamo che gli italiani con il loro buonsenso facciano retrocedere il virus in modo che a settembre non ci sia bisogno di quello previsto oggi’’. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze visitando un gazebo per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia.

FIRENZE - ’’Noi lavoriamo per salute e lavoro. Se fosse stato per qualcuno di sinistra ci sarebbe voluto il green pass per andare in bagno. Abbiamo salvato agosto, evitando problemi a milioni di famiglie, e abbiamo ottenuto la garanzia che tutti i bimbi a settembre andranno a scuola senza restrizioni. Contiamo che gli italiani con il loro buonsenso facciano retrocedere il virus in modo che a settembre non ci sia bisogno di quello previsto oggi’’. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze visitando un gazebo per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia.