Il piÃ¹ bello d'Italia 2021: Joseph Lantillo

Moda e spettacolo

Il più bello d'Italia 2021: Joseph Lantillo Il più bello d'Italia 2021: Joseph Lantillo

Joseph Lantillo è stato eletto "Il più bello d’Italia" ieri sera allo Stadio del Mare di Pescara dove è andato in scena l’atto conclusivo del concorso nazionale promosso da patron Claudio Marastoni, manifestazione che negli anni ha lanciato nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Luciano Punzo e tanti altri. Laureato in scienze motorie, 1,90 di altezza, lunghi capelli, lavora alle Poste di Marsala.

