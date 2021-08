Ispica, ancora musica a Villa Anna

Appuntamenti

Ancora musica a Villa Anna. Proseguono gli appuntamenti musicali a Villa Anna, in contrada Graffetta, tra Ispica e Pozzallo, organizzati da Ibla Classica Internationale e Agimus. Per la rassegna “Ricominciamo - estate in musica a Villa Anna 2021” domenica 8 agosto 2021, con inizio alle 20,30, serata dedicata al Romantic Piano Recital con il pianista Ruben Micieli. (da.di.)

