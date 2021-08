Oro BusÃ  nel karate, Italia da record con 37 medaglie

Sport

TOKYO (GIAPPONE) - Luigi Busà ha vinto la medaglia d’oro nel karate, specialità kumite, categoria -75 kg. In finale il siciliano ha sconfitto 1-0 l’azero Rafael Aghayev. Bronzo all’ucrainao Stanislav Horuna e all’ungherese Karoly Gabor Harspataki. ’’Mamma ce l’ho fatta’’ ha gridato dopo la vittoria.’’Oggi mi sentivo bene ma all’inizio non mi sono espresso al meglio. Ho perso l’incontro con il kazako e qui non puoi sbagliare, ma poi mi sono ripreso. La semifinale è stata grandiosa, la finale magica contro il rivale di una vita. Se è un sogno lasciatemi sognare perchè per me è stato un anno incredibile, quasi folle: magari un giorno lo racconterò, per me questa vittoria vale doppio’’ ha detto Busà.Con la medaglia di Busà l’Italia sale a quota 37 podi, record assoluto nella storia di Giochi Olimpici moderni.

