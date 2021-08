Loredana BertÃ¨ stasera a Catania

Sicilia

Loredana Bertè stasera in concerto a Catania. La struttura mobile dell’ufficio emergenza Covid Catania dalle ore 18 sarà presente al Giardino Bellini, dove stasera è in programma il concerto di Loredana Bertè, per fare il tampone rapido a chi non ha il green pass, fornire informazioni e prenotare la somministrazione del vaccino. L’iniziativa, voluta dalla presidenza della Regione e dall’assessorato della Salute, è coordinata dall’ufficio commissariale in collaborazione con l’amministrazione comunale di Catania. L’obiettivo: da un lato fare attività di prevenzione e dall’altro proseguire la campagna di informazione di prossimità per incrementare la vaccinazione.

