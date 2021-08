Cultura

Modica, si presenta il libro di Giorgio Buscema

Il Lions Club International - distretto 108Yb Sicilia - di cui è Governatore Francesco Cirillo e il Lions Club Modica presieduto da Aurelio Boncoraglio, con il patrocinio del Comune della Contea ricorderanno il giornalista Giorgio Buscema a 10 anni dalla scomparsa, con la presentazione del suo libro ‘C’era una volta in Sicilia’. L’evento avrà luogo a Modica in via Grimaldi, slargo della chiesetta di San Nicolò Inferiore questa sera, sabato 7 agosto 2021 alle ore 20,30. Interverranno lo storico dell’arte Paolo Nifosì, Marcella Burderi e l’attrice Carmela Buffa Calleo. Moderatore dell’incontto il giornalista Marco Sammito. (da.di.)

