Cronaca

Grave incidente sulla Messina Catania: arriva l'elisoccorso

Grave incidente si è verificato lungo l’autostrada Catania – Messina, all’altezza dello svincolo di Giarre. Le esatte dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire e dunque in fase di accertamento, ma secondo una prima breve ricostruzione sembrerebbe che nello schianto sarebbero rimaste coinvolte almeno due auto, se non di più. Di sicuro ci sarebbe che una di queste si sarebbe ribaltata nella carreggiata. Nello scontro sarebbero rimasti feriti diversi soggetti occupanti le auto, uno di questi in maniera tanto grave da richiedere l’intervento immediato dell’elisoccorso.Sul posto dell'incidente sono intervenute diverse albumanze e gli uomini della polizia stradale. L’incidente da molto tempo sta tenendo gli automobilisti fermi e impazienti, incolonnati in una fila chilometrica di auto.

