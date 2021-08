Sicilia

Weekend di fuoco in Sicilia: temperature oltre i 40 gradi Weekend di fuoco in Sicilia: temperature oltre i 40 gradi

Weekend di fuoco in Sicilia: temperature oltre i 40 gradi. Le previsioni meteo annunciano anche domani, sabato 7 agosto 2021, afa e caldo africano. Secondo il bollettino meteo per il rischio incendi e ondate di calore pubblicato dalla Protezione civile, i siciliani dovranno tenere in considerazione una serie di allerte. Per quanto riguarda il rischio incendi, l’allerta sarà massima (rossa) a Enna, Palermo e Trapani mentre si manterrà media (arancione) nel resto dell’isola. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani allerta per ondate di calore si prevede un’allerta di livello 1 a Catania e Palermo e di livello 2 a Ragusa. La situazione potrebbe peggiorare nella giornata di domenica, visto che si prevede il passaggio a un’allerta per ondate di calore di livello 2. Le temperature si manterranno alte ovunque, anche superiori ai 35 gradi nelle ore più calde.Niente piogge in vista per la Sicilia, ma i venti potrebbero essere localmente forti nelle aree meridionali della Sicilia e i mari mossi nel settore occidentale del Tirreno a partire dal pomeriggio. Non sono previsti fenomeni significativi per quanto riguarda la visibilità.

Weekend di fuoco in Sicilia: temperature oltre i 40 gradi. Le previsioni meteo annunciano anche domani, sabato 7 agosto 2021, afa e caldo africano. Secondo il bollettino meteo per il rischio incendi e ondate di calore pubblicato dalla Protezione civile, i siciliani dovranno tenere in considerazione una serie di allerte. Per quanto riguarda il rischio incendi, l’allerta sarà massima (rossa) a Enna, Palermo e Trapani mentre si manterrà media (arancione) nel resto dell’isola. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani allerta per ondate di calore si prevede un’allerta di livello 1 a Catania e Palermo e di livello 2 a Ragusa. La situazione potrebbe peggiorare nella giornata di domenica, visto che si prevede il passaggio a un’allerta per ondate di calore di livello 2. Le temperature si manterranno alte ovunque, anche superiori ai 35 gradi nelle ore più calde. Niente piogge in vista per la Sicilia, ma i venti potrebbero essere localmente forti nelle aree meridionali della Sicilia e i mari mossi nel settore occidentale del Tirreno a partire dal pomeriggio. Non sono previsti fenomeni significativi per quanto riguarda la visibilità.