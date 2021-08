Appuntamenti

Ragusa, Roberto Nobile e le sue storie del mondo Ragusa, Roberto Nobile e le sue storie del mondo

I più lo conoscono come Nicolò Zito, il personaggio del giornalista di una emttente televisiva di Vigata e grande amico di Salvo Montalbano, ma Roberto Nobile è attore di teatro, cinema, televisione, ma anche scrittore e drammaturgo. Ed ora torna alle proprie origini, con il libro “Le storie del mondo” tratto da "Le Metamorfosi" di Ovidio,.nella sua appartenenza alla “Magna Grecia” dove trova le risorse immaginative che lo legano al mondo trascritto meravigliosamente dallo scrittore latino. E quel mondo ritorna dalla scrittura alla vita attraverso il corpo dell’attore, la sua voce e la sua meraviglia di eterno fanciullo. Palcoscenico di Roberto Nobile sarà Tenuta Cillone Resort - Ristorante I sette tornanti in contrada Cillone km 5,4 ss 115 Ragusa., nelle sere del 6, 7 e 8 agosto, con uno spettacolo intenso che ha calcato i palcoscenici di numerosi festival nazionali e che ora giunge a Tenuta Cillone per la gioia di chi ama il teatro puro, il teatro di narrazione.A seguire si potrà prenotare un percorso di sapori e tradizioni in chiave gourmet presso il ristorante I sette tornanti a soli 18 euro anziché 25. bevanda e coperto inclusi. Si può acquistare il biglietto presso Le Formiche Concept Store in via San M. Kolbe, 3 - Ragusa oppure online su tenutacillone.it (da.di)

I più lo conoscono come Nicolò Zito, il personaggio del giornalista di una emttente televisiva di Vigata e grande amico di Salvo Montalbano, ma Roberto Nobile è attore di teatro, cinema, televisione, ma anche scrittore e drammaturgo. Ed ora torna alle proprie origini, con il libro “Le storie del mondo” tratto da "Le Metamorfosi" di Ovidio,.nella sua appartenenza alla “Magna Grecia” dove trova le risorse immaginative che lo legano al mondo trascritto meravigliosamente dallo scrittore latino. E quel mondo ritorna dalla scrittura alla vita attraverso il corpo dell’attore, la sua voce e la sua meraviglia di eterno fanciullo. Palcoscenico di Roberto Nobile sarà Tenuta Cillone Resort - Ristorante I sette tornanti in contrada Cillone km 5,4 ss 115 Ragusa., nelle sere del 6, 7 e 8 agosto, con uno spettacolo intenso che ha calcato i palcoscenici di numerosi festival nazionali e che ora giunge a Tenuta Cillone per la gioia di chi ama il teatro puro, il teatro di narrazione. A seguire si potrà prenotare un percorso di sapori e tradizioni in chiave gourmet presso il ristorante I sette tornanti a soli 18 euro anziché 25. bevanda e coperto inclusi. Si può acquistare il biglietto presso Le Formiche Concept Store in via San M. Kolbe, 3 - Ragusa oppure online su tenutacillone.it (da.di)