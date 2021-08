Focolaio in casa di riposo ad Aci Castello, 27 positivi: 4 ricoverati in ospedale

Sicilia

Focolaio in una casa di riposo di Aci Castello, Comune in provincia di Catania. Sono 52 ad oggi i positivi da Covid-19, a comunicarlo – nelle scorse ore – è il sindaco Carmelo Scandurra. “Il numero dei positivi é aumentato notevolmente a causa del focolaio esploso in una casa di riposo di Aci Castello in cui sono risultate contagiate 27 persone, 4 sono state ricoverate in ospedale e sono in discrete condizioni“, spiega il primo cittadino. Tutti i 27 soggetti risultati positivi al Covid erano vaccinati con la seconda dose, 23 di questi sono in buono stato di salute e non presentano sintomi. I 4 soggetti ricoverati sono in discrete condizioni e, come confermano i medici del Cannizzaro e del San Marco dove sono ricoverati, questi non presentano particolari problemi e sintomi gravi grazie agli anticorpi sviluppati con il vaccino. Questo fenomeno conferma l’efficacia e l’importanza del vaccino nel combattere il virus.I 23 soggetti positivi sono stati separati prontamente dagli altri ospiti della struttura. A breve verranno eseguiti tamponi molecolari sia a coloro che sono risultati positivi che a 25 soggetti che con il test rapido sono risultati negativi“. Il sindaco Scandurra rimane costantemente in contatto con il responsabile della struttura e con il commissario per l’emergenza Covid, il dott. Pino Liberti, per monitorare la situazione. Ulteriori aggiornamenti potrebbero emergere nelle prossime ore.

