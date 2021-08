Lavoro

Offerte di lavoro a Modica. Il conceptfood Raro cerca una figura di lavapiatti per servizio solo serale, preferibilmente donna per maggiore dimestichezza nei lavaggi di piatti e bicchieri. Il nuovo ristorante si trova nel quartiere Belvedere a Modica. Per info e prenotazioni chiamare il 331 951 5301

