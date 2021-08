Covid, 6.596 nuovi casi 21 morti e positivitÃ  al 3%

Italia

Covid, 6.596 nuovi casi 21 morti e positività al 3%

ROMA - Crescono i casi Covid in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 6.596 in crescita rispetto ai 4.845 di ieri. I tamponi processati sono 215.748 determinando un tasso di positività in leggero aumento al 3,05%. Sono 21 i decessi, 3.565 i guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 3.004 unità attestandosi su un numero complessivo pari 97.220. Significativa crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, dove attualmente si trovano 2.309 pazienti (+113); lieve invece l’incremento delle terapie intensive, 260 (+2) ma con 14 nuovi ingressi (ieri erano stati 26). Le persone in isolamento domiciliare sono 94.651. La regione con il maggior numero di nuovi positivi è la Sicilia (808), seguita da Lombardia (806) e Veneto (779).La regione con il minor numero di nuovi casi è la Valle d’Aosta (9). Intanto la Regione Lazio precisa che a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi ed alle ospedalizzazioni.

