Attualità

Covid Ragusa: 1607 positivi a casa e due morti in 24 ore

Due morti e 1607 positivi al Covid 19 in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. Sono questi alcuni dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 5 agosto. I due decessi registrati nelle ultime 24 ore sono avvenuti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di un uomo di 67 anni di Comiso morto nel reparto di Rianimazione e di un uomo di Ragusa di 88 anni morto nell’are grigia. I due decessi fanno salire il totale dei morti nel territorio ragusano a 282. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa:13 Acate25 (+2) Chiaramonte Gulfi141 (+6) Comiso9 Giarratana35 (-1) Ispica153 (+6) Modica0 Monterosso119 (+2) Pozzallo270 (+12) Ragusa129(-12) Santa Croce Camerina122(-19) Scicli591 (+13) VittoriaI dati aggiornati ad oggi, 5 agosto, dei test Covid sono: 177.565 tamponi molecolari, 31.515 test sierologici, 402.091 test rapidi per un totale di 601.272. I dati aggiornati del totale complessivo dei positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa non sono stati ancora comunitati dall'Aziende sanitari ragusana così come i dati dei ricoverati in ospedale.

