Consulta giovanile e Confcommercio comunale Ragusa: campagna anti Covid

Attualità

Consulta giovanile e Confcommercio comunale lanciano una campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione anti-covid. I dati sulla diffusione del Covid, anche nella nostra provincia, non sono confortanti. Certificano che l’età media dei contagi è scesa a 27 anni. Il virus circola e colpisce duramente chi non ha ancora ricevuto il vaccino. Per questa ragione la Consulta Giovanile di Ragusa, in rappresentanza dei giovani ragusani insieme alla sezione comunale di Confcommercio Ragusa - espressione di una categoria duramente colpita durante questa pandemia - lanciano la campagna “Mi vaccino, mi diverto!La buona riuscita della campagna di immunizzazione passa anche da una giusta, pacata e oculata sensibilizzazione nei confronti di chi è ancora restio a vaccinarsi.

