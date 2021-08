Tecnologie

WhatsApp, arriva la funzione usa e getta: ecco a cosa serve

Foto e video con opzione 'usa e getta' su WhatsApp. E' l'originale funzione, prevista nell'ultimo aggiornamento, che permette di scegliere di far visualizzare l'immagine o il filmato inviato soltanto una volta. "Per una maggiore privacy", spiegano dalla piattaforma di messaggistica, "i file mandati", scegliendo la funzione "visualizza una sola volta", "non saranno salvati nelle Foto o nella Galleria del destinatario". "Se chi le ha ricevute", poi, "non apre foto o video entro 14 giorni dall'invio la disponibilità del file multimediale scadrà e non sarà più possibile vederle" concludono.

