Ragusa, il Memorial Passalacqua si disputerà al PalaPadua

La società Passalacqua tornerà a potere usufruire del Palaminardi a metà settembre. In questo senso ci sono state ampie rassicurazioni direttamente da parte del primo cittadino che ha chiamato i vertici dell’Asp durante la riunione. A questo punto il memorial Passalacqua, in programma dal 10 al 12 settembre con Campobasso e Sassari, si disputerà al PalaPadua di Ragusa così come tutta la prima parte della preparazione precampionato che inizierà alla fine di agosto. Questi i risultati di un incontro avvenuto al Comune di Ragusa tra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti di Virtus Eirene Ragusa e Virtus Kleb Ragusa sulla disponibilità degli impianti, anche alla luce dell’attuale indisponibilità del Palaminardi, al momento trasformato in Hub vaccinale.Presenti all’incontro il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Eugenia Spata; per la Virtus Eirene il direttore sportivo Alessandro Scrofani e per la Virtus Kleb il dirigente Alessandro Vicari. Da parte sua Alessandro Scrofani ha così commentato “siamo i primi sostenitori della campagna vaccinale e come abbiamo già detto, invitiamo le nostre atlete, tutti i nostri tesserati e i nostri tifosi a fare con grande fiducia il vaccino anti Covid. Ma è chiaro allo stesso tempo che abbiamo bisogno di certezze per programmare la stagione sportiva che è ormai alle porte. In questo senso non possiamo che ringraziare l’Amministrazione comunale per l’impegno preso”. (da.di.)

