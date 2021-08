Sicilia

Covid Sicilia, 808 nuovi positivi: 115 a Ragusa Covid Sicilia, 808 nuovi positivi: 115 a Ragusa

Sono 808 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.589 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende leggermente fino al 5,2% o poco più. Il Bollettino del Ministero della Salute di oggi 4 agosto 2021. L'isola è, anche oggi, prima per nuovo contagio giornaliero in Italia anche se seguita a ruota dalla Lombardia. Gli attuali positivi sono 12.095 con un aumento di altri 338 casi. I guariti sono 464 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 6 vittime e il totale dei decessi è di 6.062. Sul fronte ospedaliero sono adesso 387 i ricoverati, 17 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 36 i ricoverati, 4 in più. Ecco i nuovi positivi in tutte le province siciliane:210 Palermo115 Ragusa79 Agrigento118 Catania92 Trapani79 Caltanissetta59 Siracusa3 Messina53 Enna

