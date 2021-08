Cronaca

Scomparso da 10 giorni: trovato morto Giuseppe Giammarinaro

Finisce in tragedia la scomparsa di Giuseppe Giammarinaro, 89 anni, sparito nel nulla la mattina del 24 luglio scorso a Trapani. L'uomo scomparso da 10 giorni è stato trovato ieri pomeriggio privo di vita dietro un muro di cinta lungo la litoranea Dante Alighieri. Dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che l’anziano – il giorno della sparizione – sia uscito di casa alle prime luci dell’alba, per poi sparire nel nulla. Il ritrovamento del cadavere è stato possibile grazie alla visione delle immagini di telecamere di videosorveglianza poste in zona. I carabinieri indagano sulla vicenda.

