E' Mattia Hichri la vittima dell'incidente a Modica: aveva 26 anni FOTO

E’ Mattia Hichri la vittima dell’incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle ore 5,30 in contrada Nacalino sulla Modica Sorda-Sampieri. Il giovane 26enne viaggiava a bordo di un’auto, una Mercedes Classe A, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un camion autobotte. Il violento impatto tra i due mezzi è stato fatale per il 26enne. Sul posto oltre all’ambulanza del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica e i carabinieri per i rilievi dell’incidente e per la ricostruzione esatta dello scontro. Il corpo del giovane 26enne si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore di Modica. Mattia, tunisino di origine, avrebbe compiuto i 27 anni il prossimo 14 ottobre.Il 26enne si era laureato a Siena ed era a Modica per trascorrere le vacanze.

