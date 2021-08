Attualità

I funerali di Mattia Hichri domani a Modica I funerali di Mattia Hichri domani a Modica

I funerali di Mattia Hichri, il 26enne morto stamattina in un incidente stradale avvenuto sulla Modica Mare, si terranno domani, 5 agosto, alle ore 19,30. Le esequie si svolgeranno presso il piazzale Nino Baglieri, adiacente alla Parrocchia Madonna delle Lacrime di Modica. Il 26enne è morto stamattina a seguito delle gravi lesioni riportate dopo l’incidente avvenuto intorno alle ore 5,30, in contrada Nacalino. Il giovane viaggiava bordo di un’auto, una Mercedes Classe A, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un camion.

I funerali di Mattia Hichri, il 26enne morto stamattina in un incidente stradale avvenuto sulla Modica Mare, si terranno domani, 5 agosto, alle ore 19,30. Le esequie si svolgeranno presso il piazzale Nino Baglieri, adiacente alla Parrocchia Madonna delle Lacrime di Modica. Il 26enne è morto stamattina a seguito delle gravi lesioni riportate dopo l’incidente avvenuto intorno alle ore 5,30, in contrada Nacalino. Il giovane viaggiava bordo di un’auto, una Mercedes Classe A, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un camion.