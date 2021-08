Covi e Open Days Hub Asp di Ragusa: ecco dove andare per fare vaccino

Attualità

Ragusa, 4 agosto 2021 – “Open days” estesi fino alla data del 24 agosto. L’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La decisione di implementare ulteriormente l’attività è stata presa dall’Assessorato alla Salute, in considerazione dell’aumento di positivi al virus. Gli hub della provincia di Ragusa sono sempre attivi e, inoltre, si ricorda che l’Asp di Ragusa ha lanciato da giorni la campagna vaccinale “Vaccini on the beach – Sicura e protetta la vacanza è perfetta” che prevede la possibilità di vaccinarsi anche nelle località turistiche della costa ragusana. Infatti, basta collegarsi al sito o alla pagina Facebook dell’Asp: https://www.asp.rg.it/landing/vaccinionthebeach.htmlHub Asp Ragusa: Ragusa: ex ospedale Civile dalle ore 8.00 alle 13.00PalaMinardi dalle ore 8.00/11.00 e dalle ore 17.00 alle 22.00.Vittoria: Fiere, dalle ore 8.00/13.00 e dalle 17.00 alle 22.00Modica: contrada Beneventano, dalle ore 8.00/11.00 dalle 17.00 alle 22.00Scicli: contrada Zagarone, dalle ore 8.00/11.00 dalle 17.00 alle 22.00. La domenica dalle ore 8.00 alle 13.00.

