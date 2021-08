Attualità

Come arrivare da Ragusa a Scicli e zone balneari Come arrivare da Ragusa a Scicli e zone balneari

Torna la linea di bus che collega Ragusa Ibla, Ragusa, Marina di Ragusa, Playa Grande, Donnalucata, Scicli, Cava D’Aliga e Sampieri. Fino al 29 agosto sarà infatti possibile spostarsi da Ibla fino a Sampieri, usando un mezzo di trasporto pubblico alternativo ai mezzi privati. Grazie all’impegno degli assessorati al turismo e allo sviluppo economico del Comune di Scicli, e dell’assessorato al turismo del Comune di Ragusa, in collaborazione con Ast e Tumino Autolinee, sono state istituite le corse: Ragusa Ibla, Ragusa, Marina di Ragusa, Playa Grande, Donnalucata, Scicli, Cava D’Aliga e Sampieri, dal lunedì al sabato, con partenza della prima corsa alle 9.50 da Ragusa Ibla (pensilina parcheggio di via avv. G. Ottaviano) e ultima corsa di ritorno alle 19.20 da Sampieri. Il servizio, con i medesimi orari, sarà attivo anche alla domenica e nei festivi ad eccezione delle fermate di Cava D’Aliga e Sampieri.Sono tre le fasce orarie di servizio, tutte con bigliettazione a bordo. In questo modo, per tre volte al giorno, ben otto tra i maggiori centri turistici del ragusano -di due diversi territori comunali- saranno collegati. In allegato la locandina con gli orari.

Torna la linea di bus che collega Ragusa Ibla, Ragusa, Marina di Ragusa, Playa Grande, Donnalucata, Scicli, Cava D’Aliga e Sampieri. Fino al 29 agosto sarà infatti possibile spostarsi da Ibla fino a Sampieri, usando un mezzo di trasporto pubblico alternativo ai mezzi privati. Grazie all’impegno degli assessorati al turismo e allo sviluppo economico del Comune di Scicli, e dell’assessorato al turismo del Comune di Ragusa, in collaborazione con Ast e Tumino Autolinee, sono state istituite le corse: Ragusa Ibla, Ragusa, Marina di Ragusa, Playa Grande, Donnalucata, Scicli, Cava D’Aliga e Sampieri, dal lunedì al sabato, con partenza della prima corsa alle 9.50 da Ragusa Ibla (pensilina parcheggio di via avv. G. Ottaviano) e ultima corsa di ritorno alle 19.20 da Sampieri. Il servizio, con i medesimi orari, sarà attivo anche alla domenica e nei festivi ad eccezione delle fermate di Cava D’Aliga e Sampieri. Sono tre le fasce orarie di servizio, tutte con bigliettazione a bordo. In questo modo, per tre volte al giorno, ben otto tra i maggiori centri turistici del ragusano -di due diversi territori comunali- saranno collegati. In allegato la locandina con gli orari.