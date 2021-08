Tecnologie

Instagram down, utenti nel panico su twitter Instagram down, utenti nel panico su twitter

Instagram down e gli utenti si riversano su Twitter per cercare conferme e rassicurazioni. E' quanto sta succedendo nell'ultima ora sul social, con l'hashtag dedicato schizzato in breve tempo al primo posto fra i trend. Commenti da tutto il mondo a inondare la home di 'cinguettii' tra il preoccupato e il divertito. "Ho perso dieci anni di vita vedendo quell’avviso lì. Pensavo mi stessero per eliminare l’account. Grazie al cielo Twitter c’è", "Che bello aprire Twitter e sapere di non essere l’unica ad avere questo problema", scrivono, mentre ironizzano: "Vabbè ma...dov'è la novità?". "Qualcuno mi conferma che sta succedendo a tante persone e che non verranno bannati i profili ma sarà temporaneo?", chiedono, mentre scrivono sollevati: "E io che pensavo fosse la mia connessione".

