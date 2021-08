Dieta no carboidrati: menÃ¹ settimanale per dimagrire

Salute e benessere

La dieta no carboidrati e zuccheri è una dieta che ha l’obiettivo di attivare un cambiamento nel metabolismo. Riducendo il più possibile i carboidrati fino quasi ad eliminarli. Questo dovrebbe far perdere velocemente peso e una volta terminata la dieta, aiutare a non riprendere chili. La Dieta no Carboidrati prevede la perdita di un chilo a settimana, per un totale di 4 al mese. Ed a questo obiettivo possiamo arrivarci senza particolari sforzi, concedendoci ad esempio alimenti come il pane od altri ritenuti spesso assolutamente vietati. La Dieta per dimagrire con pochi Carboidrati si basa sulla corretta assunzione degli stessi, che di fatto sono indispensabili per fornire energia al nostro organismo. Può favorire una perdita di peso di 2 kg alla settimana e si può ripetere per altri 7 giorni, ma non oltre. Le indicazioni delle quantità evitano di esagerare con alcuni cibi, mentre la verdura si può mangiare a volontà, rispettando le dosi del condimento.Dieta no carboidrati, come funziona?Il corretto quantitativo di amido resistente giornaliero da assumere quotidianamente si attesta fra i 15 ed i 20 grammi, ed almeno un quarto di ogni pasto mangiato deve contenere l’amido resistente. Via libera quindi a cibi come patate, mais, banane, pasta, pane integrali, legumi, avena, orzo…oltre a carne e formaggi magri, frutta e verdura. Permesso uno strappo alla regola una volta a settimana con dolci ed alcolici. Il quantitativo giornaliero di calorie si attesta invece sulle 1200 per la prima settimana per poi aumentare di un pasto dalla seconda, con 1600 kcal. Questa dieta funziona grazie al senso di sazietà ed alle tante fibre assunte, oltre a saper equilibrare il zucchero nel sangue ed a bruciare i grassi. Molto meglio poi se a tutto questo affiancherete della sana attività fisica.Dieta no carboidrati: esempio menù settimanale per dimagrireLunedì: Colazione: un caffè senza zucchero,. 50 g di pane integrale spalmato con crema di arachidi al 100% e senza zucchero. Spuntino: 125 g di yogurt bianco magro con cacao in polvere. Pranzo: 2 uova sode con spinaci conditi con 1 cucchiaino di olio evo e succo di limone. Merenda: una coppetta di frutti di bosco. Cena: 150 g di bistecca alla piastra con insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo.Martedì: Colazione: caffè senza zucchero. 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: due quadratini di cioccolato fondente al 90% di cacao. Pranzo: 150 g pollo marinato con erbe aromatiche e succo di limone, cotto alla piastra. Insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: un kiwi. Cena: 150 g di bresaola. Pomodorini conditi con origano e un cucchiaino di olio evo.Mercoledì: Colazione: caffè senza zucchero; toast con crema di avocado e salmone. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 2 uova sode. Insalata verde e pomodori. Merenda: 1 yogurt bianco magro con un pizzico di cacao amaro senza zucchero. Cena: 150 g di prosciutto cotto. Insalata verde condita con semi e un cucchiaino di olio evo.Giovedì: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 banana piccola. Pranzo: 150 g di ricotta di capra con pinoli; carote al vapore condite con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco magro.Cena: 180 g di filetti di nasello al cartoccio.Venerdì: Colazione: caffè senza zucchero. Una macedonia di frutta fresca con scaglie di mandorle. Spuntino: carote grattugiate con succo di limone. Pranzo: salmone e zucchine al vapore. Merenda: 1 yogurt magro bianco aromatizzato con cannella. Cena: arrosto di tacchino. Insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.Sabato: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di arachidi al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 spremuta di arancia. Pranzo: 150 g di pollo alla griglia; insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco greco. Cena: filetto di branzino al forno. Finocchi al vapore.Domenica: Colazione: caffè senza zucchero. Uno yogurt bianco con frutta secca. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 150 g di bistecca. Broccoli al vapore. Merenda: 1 centrifugato di frutta e verdura. Cena: pasto libero.

