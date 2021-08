Inaugurazione autostrada, on. Ragusa: dopo Modica finanziamento per Scicli

Politica

“Oggi non è solo importante la cerimonia d’inaugurazione del nuovo tratto autostradale. Ma anche il fatto che il governatore Musumeci e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone abbiano annunciato che l’autostrada proseguirà il proprio percorso sino a Modica, dove i lavori sono già in corso, e, in più, nei prossimi giorni, forse già la settimana prossima, ci saranno notizie specifiche sul finanziamento del tratto che da Modica porta a Scicli”. E’ quanto afferma l’on. Orazio Ragusa, presidente della commissione Attività produttive all’Ars. “Grazie a questo Governo regionale – dice l’on. Ragusa – finalmente la provincia iblea può contare sui primi chilometri di autostrada. Ma diciamo che è solo l’inizio.Si dovrà fare molto di più per ottenere tutti quei risultati legati alla crescita economica che solo una dotazione infrastrutturale all’altezza della situazione potrà garantire alla provincia di Ragusa”.

