Furto con spaccata in via Sacro Cuore a Modica

Cronaca

Furto con spaccata in una profumeria in via Sacro Cuore a Modica. E’ accaduto la notte scorsa. Nello specifico, il tutto si sarebbe consumato esattamente in un locale, sito in via Sacro Cuore. In quest’ultimo i ladri per passare all’azione avrebbero usato il metodo della “spaccata“, ovvero, avrebbero sfondato la vetrina del negozio avvalendosi dell’uso di un’auto che funge da ariete. Riuscendo nel loro intento, i malviventi si sarebbero introdotti nella profumeria portando via una cifra rilevante di prodotti di bellezza. Sull’accaduto starebbero indagando attualmente gli uomini dell’Arma, dunque al momento non sarebbero ancora noti gli autori del furto.

